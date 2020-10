Drei Jahre nach der Veröffentlichung von "Younger Now" gibt Miley Cyrus (27) bekannt: Am 27. November kommt ihr neues Album "Plastic Hearts"! Zwar konnten sich ihre Fans zuletzt 2019 über ihren Charthit "Nothing Breaks Like a Heart" freuen, auf ein Sammelwerk haben sie allerdings sehnsüchtig warten müssen. Umso größer dürfte nun die Vorfreude sein, seit die Sängerin verriet, ihre wohl persönlichste Platte auf den Markt zu bringen – und das in nur wenigen Wochen!

Die frohe und vor allem musikalische Botschaft teilte Miley in der Nacht zu Freitag via Instagram. "Wenn ihr das lest, sollt ihr wissen, dass ich euch aus tiefstem Herzen liebe und schätze. Ich habe vor über zwei Jahren mit diesem Album begonnen. Und ich dachte, ich hätte darin alles durchdacht", schrieb die 27-Jährige. Doch das Schicksal habe ihr im vergangenen Jahr einen Strich durch die Rechnung gemacht: Im Zuge der verheerenden Waldbrände in Los Angeles war Mileys Haus zerstört worden – ein Wendepunkt im Leben der Musikerin.

"Als ich dachte, das Grundgerüst der Arbeit steht, ist alles wieder zusammengebrochen", beteuerte Miley und gab preis: Sie hätte den Inhalt ihrer neuen Songs nicht mehr für relevant genug gehalten. "Die Natur hat mir alles genommen und zerstört [...], aber ich sehe es jetzt als Gefallen. Ich verlor zwar mein Haus im Feuer, habe mich in der Asche jedoch selbst gefunden", lauteten ihre emotionalen Zeilen.

Getty Images Miley Cyrus im Februar 2020

Getty Images Miley Cyrus bei der Premiere von "Avengers: Endgame" im April 2019 in Los Angeles

Getty Images Miley Cyrus, Sängerin

