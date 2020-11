Die Ochsenknechts sind total aus dem Häuschen, denn: Die Familie bekommt schon bald Zuwachs! Aber nicht etwa Wilson Gonzalez (30) oder Jimi Blue (28) bekommen Nachwuchs, nein, es ist tatsächlich ihre kleine Schwester Cheyenne (20), die schwanger ist. In einem Interview verrät die Influencerin jetzt, wie sie ihren Eltern von der Schwangerschaft erzählt hat – und wie Natascha (56) und Uwe Ochsenknecht (64) auf diese Neuigkeit reagiert haben!

"Ich hab meinem Papa einen Umschlag mit einem Test und einem Strampler geschenkt, genau wie meiner Mama", erinnert sich Cheyenne Im "VIPstagram Talk" bei RTL.de an diesen besonderen Moment zurück. Die werdenden Großeltern hätten sich so sehr für ihre Tochter und ihren Partner gefreut, dass beide mit den Tränen kämpften. "Erst dachte ich, sie ist zu jung! Aber ich hab mich sehr gefreut und sie hat immer gesagt: 'Ich will früh schwanger werden.' Sie hat einen tollen Freund und ein tolles Umfeld. Wir sind alle glücklich", schwärmt Natascha anschließend.

Natürlich sind Cheyennes Liebsten schon etwas länger eingeweiht – anders als ihre Fans, die erst jetzt ihr süßes Geheimnis erfahren. "Ich bin schon im sechsten Monat, wir haben es lange geheim gehalten. Aber jetzt ging es nicht mehr, denn der Bauch wächst mehr und mehr", gibt die 20-Jährige nun glücklich preis.

