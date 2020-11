Löst die Jury von The Masked Singer endlich das Rätselmysterium um das Alien-Kostüm? Seit inzwischen fünf Wochen rätseln Sonja Zietlow (52) und Bülent Ceylan (44) sowie ein von Show zu Show wechselnder Gastjuror darüber, welcher Promi sich unter der flauschigen Maskerade verbergen könnte. Beim Alien hatten sie bislang noch keinen Tipp, der sich lange halten konnte. Das könnte sich im Halbfinale von "The Masked Singer" aber ändern: Steckt etwa Alec Völkel (48) unter dem Alien-Kostüm?

Auf Twitter sind sich die User einig: "Das kann nur Alec Völkel von The BossHoss sein!" Und auch Juror Bülent legt sich auf den Musiker fest. Neue Indizien könnten ebenfalls auf den Berliner hindeuten. Die Zahl 18204 wurde genannt. Womöglich ein Datum? Immerhin wurde The BossHoss im Jahr 2004 gegründet. Außerdem fungiert der beste Freund des Aliens in der Sendung als Insider und gibt zusätzlich Tipps ab. Er habe jahrelang gemeinsame Runden mit seinem außerirdischen Kumpel über die Milchstraße gedreht – handelt es sich hier womöglich um Alecs Band-Kumpanen Sascha Vollmer (48)?

Das Duo habe gemeinsam auch an intergalaktischen Festspielen teilgenommen – ein Hinweis auf die jahrelange Jurytätigkeit bei The Voice of Germany? Außerdem sei das Alien einst ein Forscher der Elemente gewesen. Dies könnte ein Hinweis auf Alecs vormusikalische Tätigkeit als Grafikdesigner sein.

Getty Images Alec Völkel in München

ProSieben/Willi Weber Das "The Masked Singer"-Alien

Getty Images Alec Völkel und Sascha Vollmer von The BossHoss

