Auch in dieser The Masked Singer-Staffel sind wieder ein paar richtig knifflige Masken dabei! Kommende Woche steht das Halbfinale der Herbststaffel an – sechs kostümiere Promis sind noch im Rennen um den goldenen Pokal. Bei der Hälfte der Verkleidung sind Fans und Rateteam sich sicher, bereits zu wissen, wer darunter steckt: Die Erdmännchen sollen Daniela Katzenberger (34) und Lucas Cordalis (53) sein, das Skelett Sarah Lombardi (28) und die Katze Vicky Leandros (68). Die restlichen drei Kostüme hingegen sorgen für viele Fragezeichen...

Wer könnte der fiese Anubis sein? Wer ist das Ballerina-Nilpferd? Und wer ist bloß das ulkige Alien? Die Indizien des Nilpferds und auch die des Anubis sind kaum zu verwerten – und die Hinweise des Aliens könnten nicht kryptischer sein. "Das Alien macht mich total fertig. Hier habe ich wirklich keine gute Idee", zeigte sich ein Twitter-Nutzer während der vergangenen Sendung total hilflos. Auch Sonja Zietlow (52) und Bülent Ceylan (44) haben offenbar noch keine Ahnung und schwanken zwischen einem Dutzend Namen, was das blaue Pelztier angeht. Ob sich das bis zur Enthüllung wohl noch ändern wird?

Auch im offiziellen Rate-Voting des Senders ProSieben tut sich bei diesen drei Masken das meiste – ständig steht ein anderer Promi oben. Aktuell vermuten die Zuschauer unter dem Anubis Klaas Heufer-Umlauf (37), unter dem Nilpferd Nelson Müller (41) und unter dem Alien Luke Mockridge (31). Doch zu keinem der Männer scheinen alle jeweiligen Indizien zu passen...

ProSieben/Willi Weber Das Nilpferd bei "The Masked Singer"

ProSieben/Willi Weber Sonja Zietlow und Bülent Ceylan bei "The Masked Singer"

Actionpress/ wcrART Nelson Müller, TV-Koch

