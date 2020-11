Das nächste spannende Duell bei The Masked Singer stand an! Nachdem zuerst das Alien und das Nilpferd gegeneinander angetreten waren und es Ersterer als allererstes Kostüm der dritten Staffel ins Finale geschafft hatte, mussten sich kurz darauf der Anubis und die Katze im Duell gegenüberstehen. Und der Sieg dieses musikalischen Battles bedeutet in dieser Showausgabe etwas ganz Besonderes: Der Sieger zieht direkt ins Finale ein. Der Anubis schaffte genau das nun: Er ist der zweite Finalist!

Mit "Rooftop" von Nico Santos (27) sang sich der durchtrainierte Geselle direkt in die Herzen der Zuschauer und der Juroren. Gastjury-Mitglied Rea Garvey (47) war sich nicht sicher, ob unter der Maskerade ein professioneller Sänger steckt – er tippte vielmehr auf einen Schauspieler und nannte an der Stelle Oliver Petzokat (42). Sonja Zietlow (52) tippte dabei auf Jan Josef Liefers (56). Bülent Ceylan (44) hingegen konnte sich Klaas Heufer-Umlauf (37) unter der Maske vorstellen. An letzteren Anubis-Tipp glaubten auch die meisten Promiflash-Leser.

Die Katze performte "Sexbomb" von Tom Jones (80) und lieferte nicht weniger routiniert ab. Trotzdem muss die weiße Flausch-Gesellin noch weiter um den Einzug ins Finale kämpfen. Die aktuellen Jury-Tipps: Sonja tippte auf Schlagersängerin Michelle (48), Rea hielt Simone Thomalla (55) für wahrscheinlich und Bülent meinte, Mary Roos (71) könnte sich unter dem Kostüm verbergen. Zuvor spekulierten die meisten Zuschauer über Vicky Leandros (68).

ProSieben/Willi Weber Die "The Masked Singer"-Jury des Halbfinales

© ProSieben/Marc Rehbeck "The Masked Singer"-Anubis

ProSieben/Willi Weber Die "The Masked Singer"-Katze

