Muss Till Adam heute Abend Bauer sucht Frau verlassen? Der ehemalige Love Island-Teilnehmer versucht, in der Kuppelshow das Herz der Pferdewirtin Denise zu erobern. Doch im Gegensatz zu seinem Konkurrenten Sascha scheint er sich ihr kaum anzunähern – dabei steht die Entscheidung, wer den Rest der Hofwoche allein mit Denise verbringen darf, kurz bevor. Der TV-Landwirt Gunther Höfler (35) schätzt die Tills Chancen daher nicht besonders gut ein!

Im Interview mit Promiflash erklärt der "Bauer sucht Frau"-Teilnehmer von 2014, dass Till im Kampf gegen seinen Konkurrenten den Kürzeren ziehen werde, da er sehr ruhig und die Landwirtschaft auch gar nicht sein Metier sei. "Aber ich glaube auch, dass sich Denise da geradezu beeindrucken lässt und ich eigentlich auch gar nicht glaube, dass der Till der Denise gewachsen ist, so vom Kopf her", fügt Gunther hinzu. Er sei zwar ein attraktiver Mann, aber wenn es um das Zwischenmenschliche gehe, könne der Bademeister der Bio-Bäuerin in seinen Augen nicht das Wasser reichen. "Der hat da nichts zu melden wahrscheinlich", fasst der 35-Jährige zusammen.

Eine ähnliche Meinung vertritt die ehemalige Hofdame Tayisiya Morderger (23): Till müsse sich, wenn er noch bei Denise punkten wolle, ganz schön ranhalten. "Till wartet, bis Denise auf ihn zu kommt und wahrscheinlich ihm die Liebeserklärung macht", vermutet die ehemalige Kampf der Realitystars-Kandidatin.

Alle Infos und Folgen von "Bauer sucht Frau" findet ihr bei TVNOW.

Anzeige

TVNOW Till Adam und Bäuerin Denise, "Bauer sucht Frau"-Teilnehmer 2020

Anzeige

RTL / Stefan Gregorowius Gunther Höfler, "Bauer sucht Frau"-Kandidat 2014

Anzeige

Instagram / tilladam23 Till Adam, "Bauer sucht Frau"-Teilnehmer 2020

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de