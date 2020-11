Sind die beiden etwa doch nicht getrennt? Anfang November schockte Lea Hontiponti ihre Fans mit diesem Statement: Sie und der Vater ihrer Tochter, Patrick Fabian (33), sind kein Paar mehr! Daraufhin verriet ein Insider gegenüber Promiflash, dass die beiden trotz ihrer gemeinsamen Elternaufgabe vorerst auf Abstand gehen würden. Ein neuer Post in den sozialen Medien zeigt jedoch das Gegenteil davon – Patrick und Lea wirken auf einem aktuellen Foto äußerst vertraut!

Der Berlin - Tag & Nacht-Darsteller postete nun ein Familien-Pic auf seinem Instagram-Account, das seine Follower an der vermeintlichen Trennung zweifeln lässt. Darauf sitzen er und seine Ex an einem Tisch und spielen gemeinsam mit ihrer Tochter Lilly. Es sieht dabei jedoch nicht gerade danach aus, als hätten sich der 33-Jährige und die brünette Schönheit voneinander distanziert – beide haben ein Strahlen im Gesicht, während Patrick sich augenscheinlich voller Zuneigung zu seiner ehemaligen Partnerin neigt.

"Ich dachte, ihr seid getrennt?", fragte ein neugieriger Abonnent in den Kommentaren. "Also, mal im Ernst, ich finde, ihr seid nur zu dritt komplett!", tat derweil eine weitere Nutzerin ihre Meinung kund. Andere User waren jedoch der Meinung, dass der Beziehungsstatus der beiden niemanden etwas angehe. Weder Patrick noch Lea äußerten sich bisher zu den Spekulationen.

Instagram / patrickfabianofficial Patrick Fabian, "Berlin - Tag & Nacht"-Darsteller

Instagram / hontiponti Lea Hontiponti

Instagram / patrickfabianofficial Patrick Fabian, Tochter Lilly und Freundin Lea im August 2020

