Patrick Fabian (32) widmete seiner Freundin Lea rührende Zeilen! Im Dezember 2018 zeigte sich der Berlin - Tag & Nacht-Darsteller erstmals mit der dunkelhaarigen Schönheit an seiner Seite. Inzwischen sind die beiden unzertrennlich und gehen bereits seit zwei Jahren gemeinsam durchs Leben. Bereits ein Jahr nach dem Kennenlernen wurde die Liebe des Paares durch die Geburt ihrer Tochter Lilly gekrönt. Zum zweijährigen Jahrestag schwärmte Patrick im Netz von seiner Partnerin!

"Ich bereue keine einzige Sekunde, die ich mit dir verbracht habe", schrieb Patrick am vergangenen Sonntag via Instagram zum Liebesjubiläum. Seit dem ersten Date des selbst ernannten Draufgängers und der Beauty hat sich einiges getan – für seine Partnerin legte Patrick sogar seine sonst so harte Schale ab. Dabei verlief die Beziehung der beiden nicht immer rosig: "Natürlich gab es auch bei uns Höhen und Tiefen aber genau solche Erfahrungen lassen Paare zusammenwachsen und stärken die Bindung."

Einen Alltag ohne die Berlinerin kann und will sich Patrick gar nicht mehr vorstellen: "Ohne dich wäre ich immer ein Suchender ohne Zuhause", verriet der Hottie. Die 31-Jährige sei das Beste, was ihm in seinem Leben passiert sei. "Ich könnte mir keine tollere Frau an meiner Seite vorstellen", schwärmte Patrick.

