Langsam wird es ernst für die The Masked Singer-Kandidaten: Heute Abend steht das Halbfinale an! Aktuell kämpfen noch das Alien, das Skelett, das Nilpferd, der Anubis, die Katze und die Erdmännchen um den Sieg – und den schillernden "The Masked Singer"-Pokal. Wie in jeder Show dürfen die Fans per App-Voting entscheiden, wer ins Finale kommt und wer kurz zuvor ausscheidet. Welches Kostüm wohl der aktuelle Liebling der Zuschauer ist?

Allein vom Look her war das Ballerina-Nilpferd anfangs der absolute Favorit der Fans. Doch das sollte sich nach der ersten Show ändern: Durch ihren beeindruckenden Gesang entwickelte sich die Promi-Dame unter dem Skelett zur neuen Nummer eins. Aber kann sie ihre Position halten? Schließlich ist das Rate-Team aus Sonja Zietlow (52) und Bülent Ceylan (44) auch ziemlich in die süßen Erdmännchen verliebt – das dürfte vielen Zuschauern ganz genauso gehen. Und auch das Alien hat sich seit seinem ersten Auftritt mächtig gesteigert, genau wie der Anubis und die Katze...

In der letzten Show hat es am Ende den Frosch getroffen: Zum Vorschein kam Comedian Wigald Boning (53) – wie viele bereits vorab vermutet hatten. "Das fand ich ein bisschen enttäuschend, weil ich mir im Vorfeld schon Gedanken darüber gemacht habe, wie man seine Stimme verstellen kann", gab er hinterher im Promiflash-Interview zu. "Aber ich habe die Fähigkeiten des Rateteams unterschätzt." Wer ist euer Favorit bei "The Masked Singer" und soll noch nicht rausfliegen? Stimmt ab!

ProSieben / Willi Weber Die Erdmännchen bei "The Masked Singer"

ProSieben / Willi Weber Der "The Masked Singer"-Anubis

ProSieben / Willi Weber Wigald Boning bei "The Masked Singer"

