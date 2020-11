Was sagen ihre Freunde zu Andrej Mangold (33) und Jennifer Langes (27) Liebes-Aus? Am Wochenende gaben der Ex-Bachelor und seine Rosensiegerin bekannt, dass sie ab sofort getrennte Wege gehen. Die YouTube-Stars Lisha und Lou freundeten sich während der gemeinsamen Zeit im Sommerhaus der Stars mit dem Kuppelshow-Paar an – auch hinterher hatten die vier Kontakt. So konnten sich die Webstars ein gutes Bild machen: Lisha und Lou finden, Andrej und Jennys Trennung war richtig!

Gegenüber Promiflash betonte das Power-Duo bereits, dass sie die Trennung hätten kommen sehen. Doch fanden sie es gut, dass Andrej und Jenny sich schließlich dafür entschieden haben? "Auf jeden Fall!", stellten Lisha und Lou nun klar. Warum? "Wenn die Gefühle nachlassen oder man sich auseinanderlebt, ist das ein Zeichen dafür, dass seine Wege sich trennen sollten." Dennoch sagen die Berliner ganz klar: "Wir wünschen beiden nur das Beste!"

Doch woran hat es am Ende wohl gelegen? Lishas Theorie lautet: "Ich denke, Jenny war auch viel zu jung und hat noch viel zu wenig von der Welt gesehen. Bei Andrej ist das anders, er hat sicher in seinem Alter schon einiges erlebt." Seht ihr das ähnlich? Stimmt in unserer Umfrage unter dem Artikel ab!

Anzeige

TV NOW Jennifer Lange und Andrej Mangold im "Sommerhaus der Stars"

Anzeige

Instagram / lishaandlou_the_originals Lisha und Lou, Sommerhaus-Kandidaten 2020

Anzeige

Instagram / dregold Andrej Mangold und Jennifer Lange im Jahr 2020

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de