Demi Lovato (28) dürstete es wohl nach einem Makeover! Für gewöhnlich präsentiert sich die Sängerin vor der Kamera mit dunkler Mähne – daran hatte sich seit ihrem beeindruckenden Karrierestart in der Disney-Serie "Camp Rock" 2008 nichts geändert. Bei der diesjährigen Verleihung der People's Choice Awards am vergangenen Sonntag sorgte die Musikerin jetzt aber für eine große Überraschung: Demi trat mit strahlend blonder Haarpracht auf die Bühne!

In ihrer Instagram-Story präsentierte Demi ihrer Community am vergangenen Sonntag bereits einen ersten Vorgeschmack auf ihren neuen Look: Voller Eleganz fährt sich die Beauty dabei vor dem Spiegel stehend durch das blond gewellte Haar. Dabei teilte sie wenige Minuten vorher noch einen Clip, in dem ihre dunkelhaarige Frisur von Experten gestylet wurde. Möglicherweise entschied sich Demi anlässlich ihres Auftritts also doch nur für eine blonde Perücke.

Ganz egal, ob es sich bei Demis hellem Schopf um ihr Echthaar handelt oder nicht – eine neue Haarfarbe spiegelt im Leben einer Frau meist auch einen neuen Lebensabschnitt wider. Ob die Schönheit damit vielleicht auf die Trennung von ihrem ehemaligen Verlobten Max Ehrich (29) anspielen wollte? Immerhin gab das einstige Traumpaar erst vor wenigen Wochen sein Liebes-Aus bekannt.

