In diesem Format wird es Joko Winterscheidt (41) nicht leicht gemacht! In den vergangenen Jahren gab es den Moderator fast immer nur im Doppelpack im TV zu sehen: Mit seinem Kollegen Klaas Heufer-Umlauf (37) hatte er nicht nur "MTV Home" moderiert, sondern steht mit ihm bis heute regelmäßig für "Joko & Klaas gegen ProSieben" vor der Kamera. Jetzt gibt es Joko aber mal wieder solo: Er bekommt nämlich seine eigene Quizshow!

Wie Dwdl berichtet, geht ab dem 5. Januar 2021 das neue ProSieben-Format "Wer stiehlt mir die Show?" an den Start, das dienstags um 20.15 Uhr laufen wird. Die erste Folge der Quizshow wird zwar von Joko moderiert, ob er jedoch auch durch die weiteren vier Ausgaben führen wird, bleibt ungewiss – seine Kandidaten können schließlich durch einen Sieg in der Sendung die Moderation der kommenden Episode erspielen! Sollte der Fall eintreten, wird Joko wiederum selbst als Kandidat teilnehmen, um seinen Job zurückzuerobern.

Wie der Sender-Chef Daniel Rosemann schon im vergangenen Oktober verraten hatte, hatte der Circus HalliGalli-Star selbst den Einfall für die Sendung: "Als uns Joko seine neue Show-Idee vorgestellt hat, in der er seinen eigenen Job aufs Spiel setzt, klang das erst mal sehr riskant – und etwas verrückt. Also perfekt für ProSieben", so Rosemann. Die Dreharbeiten haben bereits am vergangenen Samstag in Berlin begonnen – aufgrund der aktuellen Gesundheitslage wird bei den Aufzeichnungen jedoch auf ein Publikum verzichtet.

Instagram / officiallyjoko Joko Winterscheidt, 2020

Getty Images Klaas Heufer-Umlauf und Joko Winterscheidt bei der 1Live Krone 2014

Instagram / officiallyjoko Joko Winterscheidt im Oktober 2020

