Klaas Heufer-Umlauf (37) und Joko Winterscheidt (41) duellieren sich wieder! In der beliebten TV-Sendung "Das Duell um die Welt – Team Joko gegen Klaas" schicken die beiden Kontrahenten ihre Team-Mitglieder in verschiedene Länder, in denen sie vor Ort Mutproben bestehen müssen. Aufgrund der aktuellen Gesundheitslage war das dieses Mal keine leichte Aufgabe für das Produktionsteam. Trotz verschärfter Sicherheitsmaßnahmen ist es jedoch gelungen, weitere Ausgaben für das "Das Duell um die Welt" zu drehen.

Die neuen Folgen werden am 28. November und am 5. Dezember über die TV-Bildschirme flimmern – das hatte ProSieben nun verkündet. Die zwei Samstagabend-Shows werden jedoch ohne Studiopublikum stattfinden. Weiterhin heißt es im Statement des Senders: "Die Duelle wurden unter den zum Zeitpunkt der Produktion geltenden Reise-, Hygiene- und Sicherheitsbestimmungen realisiert." Ein Teil der Reisen sei bereits vor Ausbruch der Pandemie abgedreht worden. Der zweite Teil sei im Sommer produziert worden, als die Beschränkungen gelockert waren.

Die Drehs fanden unter anderem in Griechenland, Italien, Tschechien, Island, Norwegen, Schweiz, Polen, Liechtenstein und Russland statt. Welche Promis Joko und Klaas durch diese Länder geschickt haben, wurde jedoch noch nicht bekannt gegeben. Wie gewohnt wird Jeannine Michaelsen (38) im Studio durch die Show führen.

Instagram / officallyjoko Joko Winterscheidt beim "Duell um die Welt"

ProSieben/Jens Hartmann Klaas Heufer-Umlauf bei "Joko gegen Klaas - Das Duell um die Welt"

Getty Images Joko Winterscheidt und Klaas Heufer-Umlauf beim Grimme-Preis 2018

