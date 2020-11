Wäre Melania Trump (50) nach der Trennung von ihrem Gatten Donald Trump (74) Multimillionärin? Aktuell werden vermehrt Stimmen laut, die behaupten, das einstige Model würde nur noch darauf warten, sich endlich von dem Noch-Präsidenten trennen zu können. Dass die gebürtige Slowenin von einem solchen Schritt durchaus profitieren dürfte, falls die Gerüchte der Wahrheit entsprechen, wird kaum verwundern – doch wie viel Geld würde Melania im Fall einer Scheidung überhaupt bekommen?

Experten gaben gegenüber Town & Country ihre Einschätzung und nannten dabei beeindruckende Zahlen: Wenn Melania Trump ihren vermögenden Ehemann verlässt, könnte sie satte 50 Millionen US-Dollar abkassieren – und diverse Immobilien on top! Trump müsse nämlich gewährleisten, dass die baldige Ex-First-Lady ihren Lifestyle so fortsetzen kann wie gewohnt. Und das dürfte in New York City mit "nur" 50 Millionen eng werden.

Die Summe, die die Mutter des gemeinsamen Sohnes Barron (14) somit erhalten würde, wäre um einiges höher als der Betrag, den Trumps Ex-Frau Ivana (71) damals erhielt – die zog nach der Scheidung nämlich nur mit 14 Millionen US-Dollar, einem Herrenhaus in Greenwich, einer Wohnung im Trump Plaza und der Erlaubnis, ein weiteres Domizil in Florida für einen Monat im Jahr zu nutzen, von dannen.

Getty Images Melania und Donald Trump im August 2020

Getty Images Donald Trumps Frau Melania und ihr gemeinsamer Sohn Barron

Getty Images Donald Trump und Ivana Trump, im September 2014 in Briarcliff Manor, New York

