Findet die Hochzeit von Gwen Stefani (51) und Blake Shelton (44) etwa noch in diesem Jahr statt? Seit fünf Jahren gehen die Sängerin und der Countrymusiker gemeinsam durchs Leben und scheinen ineinander die große Liebe gefunden zu haben: Blake hielt vor wenigen Wochen um Gwens Hand an. Doch hat das Paar inzwischen schon konkrete Hochzeitspläne? Zumindest zum Datum soll es jetzt erste Infos geben!

Mehrere Insider berichteten gegenüber Hollywood Life, dass die beiden The Voice-Juroren sogar noch in diesem Jahr den Bund des Lebens eingehen könnten. "Sie arbeiten bis Weihnachten, aber sie haben daran gedacht, vielleicht am Jahresende etwas mit sich und ihrer engen Familie zu machen", verriet ein anonymer Tippgeber. Neben der intimen Zeremonie wolle das Paar seinen großen Tag aber auch mit seinen Freunden zelebrieren – allerdings erst, sobald es die aktuelle Gesundheitslage zulasse.

Darüber hinaus erzählte ein weiterer Insider, dass sich Blake und Gwen angesichts der aktuellen Umstände womöglich zu Hause auf ihrer Ranch das Jawort geben werden – dem Ort, an dem Blake seiner Liebsten bereits den Heiratsantrag gemacht hat. "Es wird niemanden überraschen, wenn sie sich entscheiden, etwas Zurückhaltendes und Intimes auf ihrem Grundstück in Oklahoma zu veranstalten", erklärte die Blake nahestehende Person genauer.

Getty Images Gwen Stefani und Blake Shelton, Musiker

Getty Images Gwen Stefani und Blake Shelton im Januar 2020 in Los Angeles

Getty Images Gwen Stefani und Blake Shelton im Juni 2018 in Las Vegas

