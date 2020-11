Hätten sich Robert und Emily ein anderes Reiseziel gewünscht? Der 36-jährige Luftfahrttechniker und die 25-jährige Kauffrau für Gesundheitswesen gingen in der ersten Folge der diesjährigen Hochzeit auf den ersten Blick-Staffel den Bund des Lebens ein – ohne sich vorher jemals gesehen zu haben. Nach der Trauung starteten die beiden direkt in die Flitterwochen. Doch anders als in den Vorjahren standen nicht Indonesien oder Thailand auf der Liste der Urlaubsziele, sondern das Allgäu. Waren Emily und Robert von ihrer Urlaubsdestination in Deutschland enttäuscht?

Gegenüber Promiflash verriet Emily nun: "Aufgrund der aktuellen Situation war sehr schnell klar, dass wir eine Reise in Deutschland machen werden. Als ich hörte, dass es ins Allgäu geht, war mir meine Freude, denke ich, ins Gesicht geschrieben." Sie hätte sich im Nachhinein sogar keinen schöneren Ort für ihre Hochzeitsreise vorstellen können. "Ich hätte niemals gedacht, dass man innerhalb Deutschland so schön verreisen kann", resümierte sie. Auch für ihren Gatten Robert war die Wahl des Reiseziels offenbar ein Volltreffer: "Innerhalb Deutschlands wären die Berge auch meine erste Wahl gewesen."

Wenn das Paar aber die Möglichkeit gehabt hätte, ins Ausland zu reisen, wäre das Allgäu nicht die erste Wahl gewesen. "In meiner Vorstellung ging meine Hochzeitsreise immer in den Süden an einen weißen Strand mit Palmen und türkisfarbenem Wasser", erklärte Emily. Auch Robert hätte wahrscheinlich eine andere Destination gewählt. Er würde gern mal nach Afrika.

"Hochzeit auf den ersten Blick" – seit dem 4. November immer mittwochs um 20:15 Uhr auf Sat.1

© SAT.1 / Christoph Assmann Ein Hochzeitsbild von Robert und Emily von "Hochzeit auf den ersten Blick"

SAT.1/Willi Weber Emily und Robert, bekannt aus "Hochzeit auf den ersten Blick"

© SAT.1 / Christoph Assmann Das Hochzeitspaar Emily und Robert von "Hochzeit auf den ersten Blick"

