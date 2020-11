Emily Ratajkowski (29) scheint ihre Schwangerschaft in vollen Zügen zu genießen! Das Topmodel überraschte seine Follower Ende Oktober mit zuckersüßen Nachrichten: Zusammen mit ihrem Ehemann Sebastian Bear-McClard (33) erwartet die Laufstegschönheit ihren ersten Nachwuchs. Ihre Community nimmt sie seitdem immer wieder mit in ihren Alltag als werdende Mutter und teilt beinahe täglich Babybauchbilder. Auch beim Sonnenbaden setzte sie ihre wachsende Körpermitte für ein paar Schnappschüsse in Szene.

Emily verbringt derzeit ein paar freie Tage in Utah und lässt sich dabei die Sonne auf den Pelz scheinen – oder besser gesagt, auf den Babybauch! In einem legeren Outfit mit Sonnenhut und ultraknappem Top präsentiert sie auf Instagram ihre kleine Kugel. Mit einem Buch vor sich und einem Lächeln auf den Lippen macht sie ihren Fans zudem nur allzu deutlich, wie happy und entspannt sie ist!

Die Social-Media-User lieben Emilys stete Schwangerschaftsupdates! Dieser Post sammelte innerhalb von zehn Stunden über 1,1 Millionen Likes. Abgesehen von den vielen Aufnahmen gibt die Beauty allerdings keine Details preis. Sowohl das Geschlecht als auch den errechneten Geburtstermin behält das Paar bisher für sich.

Instagram / emrata Emily Ratajkowski im November 2020

Instagram / emrata Emily Ratajkowski im November 2020

Getty Images Emily Ratajkowski mit ihrem Mann Sebastian

