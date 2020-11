Die 16. Staffel von Germany's next Topmodel ist in vollem Gange – zumindest die Dreharbeiten. Die finden aktuell in Berlin statt. Aufgrund der Reisebeschränkungen wegen der aktuellen Gesundheitslage hatte Heidi Klum (47) sich kurzerhand entschlossen, mitsamt ihrer Familie für mehrere Monate nach Deutschland zu ziehen, um dort einen Großteil der Episoden für 2021 zu produzieren. Nun kursieren erste Bilder von einem Fotoshooting der kommenden Castingshow-Ausgabe im Netz.

Aufnahmen, die der Bild vorliegen, zeigen einige Kandidatinnen vor dem berühmten Bode-Musem in der Hauptstadt. Heidis Mädchen sind dabei allesamt als Ballerinas gestylt und müssen in Eiseskälte knapp bekleidet für die Kameras posieren. Die Modelmama selbst hat natürlich alles im Blick – sie selbst trägt dabei einen wärmenden Mantel.

Auch das Finale der Sendung könnte nach Bild-Informationen in Berlin stattfinden, das stünde zumindest zur Diskussion. Ausgestrahlt werden die neuen Folgen im Frühjahr 2021 – ein genauer Sendetermin ist noch nicht bekannt. Freut ihr euch schon auf die kommende Staffel? Stimmt unten ab!

Instagram / heidiklum Heidi Klum am GNTM-Set

Instagram / heidiklum Heidi Klum bei GNTM-Dreharbeiten, November 2020

Instagram / heidiklum Heidi Klum bei den Dreharbeiten zur 16. Staffel von "Germany's next Topmodel" im November 2020

