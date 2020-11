Hängt der Haussegen bei Sam Dylan (29) und Rafi Rachek (30) etwa schief? Der ehemalige Prince Charming-Kandidat urlaubt gerade mit Georgina Fleur (30) in Dubai – während sein Freund zu Hause in Deutschland sitzt und ziemlich stinkig ist. Er warf den Freunden vor, sich in der aktuellen Krisenlage nicht angemessen zu verhalten und findet es ihm gegenüber respektlos, dass die zwei ihren Trip sogar noch verlängert haben. Zu dem öffentlichen Beef äußert sich Sam nun mit deutlichen Worten!

"Mir ist in einer Beziehung Vertrauen immer am wichtigsten und so eine Story zu posten, ohne mir vorher Bescheid zu sagen, verstehe ich einfach nicht", stellt der 29-Jährige in seiner Instagram-Story klar. Er vermute, dass sein Partner eifersüchtig auf seinen Urlaub sei – das könne er tatsächlich nachvollziehen, ihm würde es an seiner Stelle wohl nicht anders ergehen. Sein Verhalten verurteile er trotzdem: "Ich weiß auch nicht so wirklich, was das soll", gibt er zu.

Bahnt sich da etwa eine Liebeskrise an? Das verrät Sam zwar nicht, erklärt aber: "Ich muss mir erst mal über bestimmte Dinge klar werden und dafür ist mir das auch wichtig, dass ich noch ein paar Tage hier für mich alleine bin." In der Zeit bis zu ihrem Rückflug wolle er sich mit ein paar Themen auseinandersetzen – welche das sind, lässt er offen.

