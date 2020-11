Sasha (48) hat einen Grund zum Feiern! 2018 wurden der Sänger und seine Ehefrau Julia Eltern des kleinen Otto. Nähere Infos, wie zum Beispiel das Aussehen oder die Entwicklung des Kleinen versucht Sasha jedoch, so gut es geht, aus der Öffentlichkeit herauszuhalten. Hin und wieder teilt er zwar ein Bild mit seinem Sohn, dessen Gesicht ist darauf allerdings nie zu erkennen – so auch jetzt: Otto feierte am Mittwoch seinen zweiten Geburtstag und Sasha widmete ihm aus diesem Anlass liebevolle Worte im Netz!

Auf Instagram teilte Sasha ein Foto von seinem Sohn, der anlässlich seines Ehrentags eine kleine Krone auf dem Kopf trägt. "Lieber Otto, wir feiern heute zwei Jahre voller Glück, Freude und Sorge", kommentierte Sasha stolz. Seine Frau und er würden die kleinen Momente zelebrieren, wenn ihr Spross sie anlache und sich wohlfühle. "Es ist toll, dir beim Großwerden zuschauen zu dürfen. Alles Gute zum Geburtstag", fasste der Musiker zusammen.

Wie viel ihm sein Sohn bedeutet, machte Sasha vor rund einem Jahr besonders deutlich: Er verschob seine Tour wegen ihm. Wie der 48-Jährige damals via Instagram mitteilte, habe er im Dezember eine Menge TV-Auftritte und würde seinen Sohn, wenn er obendrein auch noch Konzerte spiele, kaum sehen.

Instagram / sasha.music Sashas Sohn Otto

Instagram / sasha.music Der Musiker Sasha und sein Sohn

Instagram / sasha.music Sasha und seine Freundin Julia im August 2020 in Hamburg

