Da werden Sashas (47) Fans enttäuscht sein! Der sympathische Sänger ist nicht nur als Coach in der aktuellen Staffel von The Voice Senior zu sehen – er sollte im Dezember eigentlich selbst, als Headliner wieder mal auf der Bühne stehen. Nun meldete sich der Vater eines Sohnes jedoch mit einer traurigen Nachricht in den sozialen Netzwerken: In einer Videobotschaft sagte Sasha die geplante Tour kurzfristig ab!

Auf Instagram erklärte der "I Feel Lonely"-Interpret sowohl in einem Clip als auch in einem Kommentar, weshalb er die Konzerte canceln wolle: "Im Dezember ist leider einfach der totale Wurm drin. Ich muss euch heute sehr schweren Herzens mitteilen, dass mir nichts anderes übrig bleibt, als die Dezember-Tour 2019 auf April 2020 zu verschieben!" Der Grund für die spontane Absage sei, dass er aktuell von einem TV-Termin zum nächsten renne – und dabei kaum seinen einjährigen Sohn Otto Carl Leonard zu Gesicht bekomme.

Die Follower des 47-Jährigen zeigten zwar Verständnis, waren aber auch ziemlich enttäuscht: "Wie schade... Hatte mir extra freigenommen, da wir etwas weiter fahren müssen bis zur Konzert-Location – bin traurig. Dann nutze die Zeit und kümmere dich gut um deine Family!", schrieb ein Fan zu dem Post.

