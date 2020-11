Mandy Moore (36) hat in Taylor Goldsmith die große Liebe gefunden – und das will sie auch zwei Jahre nach der Hochzeit die ganze Welt wissen lassen! Im Rahmen einer romantischen Trauung hatten sich die This Is Us-Darstellerin und ihr Liebster vor zwei Jahren das Jawort gegeben. Doch damit nicht genug: Das Paar erwartet aktuell auch sein erstes Kind – einen kleinen Jungen. Anlässlich ihres zweiten Hochzeitstages schwärmte Mandy jetzt in den höchsten Tönen von ihrem Taylor und machte ihm eine süße Liebeserklärung!

"Zwei Jahre sind im Handumdrehen vergangen – und ich bin nach wie vor überwältigt, das Glück zu haben, den Rest meiner Tage an deiner Seite verbringen zu dürfen", schwärmte Mandy auf ihrem Instagram-Profil. Sie sei sich nicht sicher, ob eine solche Liebeserklärung ihre Gefühle überhaupt zum Ausdruck bringen könne – doch sie versicherte ihrem Mann: "Es gibt niemanden, der besser ist, Taylor."

Und auch Taylor ließ seinen Gefühlen auf der Social-Media-Plattform freien Lauf, denn auch er verfasste anlässlich des zweiten Hochzeitstages zuckersüße Zeilen im Netz: "Heute vor zwei Jahren begannen die besten zwei Jahre meines Lebens", stellte der Musiker klar und betonte: "Ich habe schon damals meine beste Freundin geheiratet, und es wurde nur noch immer besser."

Getty Images Mandy Moore im Januar 2020 in Pasadena

Instagram / taylordawesgoldsmith Mandy Moore und Taylor Goldsmith

Getty Images Taylor Goldsmith im Juni 2019 in Hollywood

