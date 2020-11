Oh, là, là! Bella Hadid (24) zeigt mal wieder was sie hat. Dass dieses Jahr zahlreiche Fashionshows und Red-Carpet-Veranstaltungen abgesagt wurden, hindert das Model nicht daran, seinen Traumkörper in Szene zu setzen. Auch lässig auf dem Sofa beweist die Schwester von Gigi Hadid (25) ihr modisches Können. Mit ihrem Outfit löste die Beauty bei ihren 35 Millionen Followern nun pure Begeisterung aus. Auf mehreren Bildern zeigte Bella, wie sexy seriöse Mode sein kann.

Auf Instagram präsentierte die 24-Jährige ihr eindrucksvolles Dekolleté in einem Blazer. Darunter trug Bella eine vollständig aufgeknöpfte Bluse, von der nur die Manschetten und der Kragen hervorblitzten. Den aufreizenden Look rundeten ihre offenen Haare und knallroter Lippenstift ab. Die Fotos entstanden offenbar kurz vor einem Video-Call, denn zu dem Post schrieb sie: "Noch eine Stunde bis zum 9-Uhr-Zoom mit der Vogue." Damit meinte der Runway-Star den zweitägigen Vogue-Gipfel "Forces of Fashion", der am Montag und Dienstag stattgefunden hat.

Das Supermodel erschien bereits auf den Titelseiten der Vogue in Italien, Frankreich, Großbritannien, Japan, China und vielen weiteren internationalen Ausgaben. Daher war Bella in diesem Jahr eine der Gastsprecherinnen, ebenso wie Naomi Campbell (50) und Victoria Beckham (46). Die Veranstaltung thematisierte unter anderem, auf welche Weise Nachhaltigkeit durch Mode gefördert werden kann.

Getty Images Bella Hadid auf der Fashion Week in Mailand, 2020

Instagram / bellahadid Bella Hadid, Model

Getty Images Victoria Beckham, Geschäftsfrau

