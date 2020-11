Sie können offenbar einfach nicht ohneeinander! Im Sommer bestätigten Luca Hänni (26) und Christina Luft (30) endlich das, was sich zahlreiche Fans bereits gedacht haben: Aus dem Sänger und der Profitänzerin wurde nach ihrer gemeinsamen Let's Dance-Reise tatsächlich ein Paar. Seit einigen Monaten sind die zwei nun also zusammen und unzertrennlich. Tatsächlich waren sie, seitdem sie fest zusammen sind, noch nie lange voneinander getrennt.

"Wir sind einfach immer zusammen", verrät Christina nun in einem Interview im Rahmen des RTL-Spendenmarathons. Für die 30-Jährige und ihren Freund ist das eigentlich nicht selbstverständlich. Denn während sie in Köln lebt, wohnt Luca gar nicht in Deutschland. "Entweder sind wir durchgehend in der Schweiz oder in Deutschland. Das ist quasi wie zusammen wohnen, nur an zwei Orten", geben die Turteltauben preis. Beide sind extrem dankbar, vor allem während der aktuellen Gesundheitslage, einen Partner zu haben, an den man sich jederzeit anlehnen kann. "Das ist schön, dass wir gerade diese Zeit zusammen verbringen können", schwärmt Luca abschließend.

Momentan ist der Musiker für einige Wochen bei seiner Freundin in der Domstadt. Dort findet nämlich nicht nur der Spendenmarathon statt, sondern auch die Dreharbeiten zu der Schweizer Version von The Masked Singer. Luca sitzt zum ersten Mal als Experte im Rateteam und wird abseits der Kameras – wie sollte es anders sein – natürlich tatkräftig von seiner Freundin Christina unterstützt.

Instagram / christinaluft Luca Hänni und Christina Luft

Instagram / lucahaenni1 Christina Luft und Luca Hänni

Instagram / christinaluft Christina Luft und Luca Hänni

