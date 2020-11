Am Freitagabend war es endlich so weit: Luca Hänni (26) durfte erstmals seine Promi-Kenntnisse unter Beweis stellen! Der DSDS-Star sitzt nämlich im Rateteam der Schweizer Ausgabe von The Masked Singer – eine große Ehre für den Musiker. Dieses TV-Ereignis ließ sich natürlich auch seine Partnerin Christina Luft (30) nicht entgehen: Im Netz zeigte die Let's Dance-Beauty sich jetzt als Lucas Groupie.

In ihrer Instagram-Story filmte Christina eine "Masked Singer Switzerland"-Szene mit Luca im Fernsehen ab und schrieb dazu: "Ich bin so stolz auf dich, Baby!" Auffällig ist: Da der Lockenkopf hier im breitesten schweizerdeutschen Dialekt spricht, klingt er ganz anders als sonst! Seine Freundin scheint daran aber schon gewöhnt zu sein: "Mein Schweizerdeutsch reicht, um alles zu verstehen, juhu", freute sie sich.

Ob Christina Luca wohl beim Erraten der Schweizer Promi-Identitäten helfen kann? "Ich glaube, eher weniger. Nach DJ Bobo, Roger Federer und natürlich meiner Wenigkeit, ist dann bei ihr aber auch schon Schluss", witzelte Luca im Promiflash-Interview. "Aber im Privaten ist Christina natürlich die beste Unterstützung, die ich haben kann."

