Harte Worte von der sonst eher zurückhaltenden Yvonne Catterfeld (40)! Die schöne Brünette ist nun schon seit 20 Jahren im Showbusiness. Berühmt geworden ist die Sängerin vor allem durch ihre Rolle bei GZSZ als Julia Blum, mit der sie die Leidenschaft zur Musik teilte. Heute ist sie durch Shows wie Sing meinen Song, The Voice of Germany oder durch ihre unzählig verkauften Alben bekannt. An ihre Zeit als Serienstar hat sie jedoch nicht nur positive Erinnerungen.

Von 2001 bis 2005 stand Yvonne für die beliebte Daily vor der Kamera. Gleichzeitig versuchte sich die Schauspielerin als Musikerin einen Namen zu machen. Damals war sie erst Anfang 20. Besonders zu schaffen machte ihr das enorme Arbeitspensum am GZSZ-Set. Oftmals begann der Arbeitstag schon um 5 Uhr morgens. Auftritte, Fotoshootings und Drehs unter einen Hut zu bekommen, war außerdem nicht leicht. In einem Interview mit dem ProSieben-Magazin red fasst Yvonne zusammen: "Ich war nur unterwegs und hatte nicht frei. Es war wirklich abartig."

Mittlerweile könnte es für die Ehefrau von Schauspieler Oliver Wnuk (44) beruflich nicht besser laufen. Neben ihrer erfolgreichen Musik- und Schauspielkarriere ist sie auch immer wieder im Fernsehen zu sehen. Im Moment kämpft sie mit ihrer Sängerkollegin Stefanie Kloß (36) in der aktuellen Jubiläumsstaffel von "The Voice of Germany" um die heiß begehrten Talente. Damit ist sie bereits zum vierten Mal bei dem beliebten TV-Format dabei.

SAT.1/ProSieben/André Kowalski Yvonne Catterfeld als "The Voice of Germany"-Coach

JATSCH-KOESLING,RAINER / ActionPress Yvonne Catterfeld, Wolfgang Bahro und Susan Sideropoulus beim Jubiläum der 2.500. GZSZ-Folge

Getty Images Yvonne Catterfeld und Oliver Wnuk bei der Lola-Verleihung 2017

