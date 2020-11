Es wurde offenbar Zeit für etwas Neues! In den vergangenen Wochen sorgte Demi Lovato (28) vor allem mit ihrem Liebesleben für Schlagzeilen. Nachdem sie nur wenige Monate mit dem Schauspieler Max Ehrich (29) zusammen gewesen war, hatte er im Sommer sogar um ihre Hand angehalten – doch seit September gehen die zwei offiziell getrennte Wege. Die Sängerin versicherte ihren Fans kürzlich, trotz Liebes-Aus nach vorne schauen zu wollen – und das unterstreicht sie jetzt mit einer Typveränderung.

Während sie vor Kurzem ihre eigentlich dunkelbraune Mähne bereits blond färbte, hat Demi jetzt zudem noch einen neuen Schnitt. Statt einer langen Haarpracht trägt sie nun einen modernen Kurzhaarschnitt. Und mit der neuen Frisur scheint sie sich pudelwohl zu fühlen, wie Bilder, die während eines Fotoshootings entstanden sind, beweisen. Die Fans lieben den neuen Look und überschütten die 28-Jährige auf Instagram mit zahlreichen Likes und Komplimenten.

Einige User halten außerdem fest, dass es nach einer Trennung das Beste ist, einen Neustart mit einem neuen Styling zu beginnen. Dass Demi bereit ist, ihre alte Beziehung endgültig abzuhaken, bewies sie unter anderem bei den People's Choice Awards. Bei der Verleihung scherzte sie sogar schon über ihre geplatzte Verlobung. "Als alles geschlossen wurde, machte ich, was alle anderen auch taten: Ich bin in den Lockdown-Modus gegangen und habe mich verlobt", spielte sie auf die aktuelle Gesundheitslage an.

Instagram / ddlovato Collage: Demi Lovato, November 2020

Instagram / ddlovato Demi Lovato

Instagram / ddlovato Demi Lovato

