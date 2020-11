Queen Elizabeth II. (94) läutete ihren Hochzeitstag mit einer ihrer Lieblingsbeschäftigungen ein! Heute feiern das Oberhaupt der britischen Royals und ihr Mann Prinz Philip (99) ihren 73. Hochzeitstag – am 20. November 1947 gaben sich die beiden in der Westminster Abbey das Jawort. Am Donnerstag sattelte die 94-Jährige seit Langem mal wieder eines ihrer Pferde: Das letzte Mal wurde sie nämlich im Februar bei einem Ausritt von Fotografen gesichtet.

Dick eingepackt wurde Elizabeth gestern an der Seite ihres Stallmeisters Terry Pendry in Windsor abgelichtet, wie Fotos zeigen, die Daily Mail vorliegen. Zwar hieß es, dass die Queen täglich ausreitet, seit Monaten wurde sie allerdings nicht mehr im Sattel gesehen. Den Lockdown, der auch in Großbritannien verhängt wurde, verbringt die Königin zusammen mit ihrem Gatten in ihrer Residenz in Berkshire. Auch ihren Hochzeitstag sollen die beiden heute dort verbringen. Besondere Feierlichkeiten mit den Angehörigen seien wegen der anhaltenden Gesundheitskrise nicht geplant.

Glückwünsche erreichten die Jubilare allerdings trotz Isolation schon auf unterschiedlichen Wegen: Heute Morgen teilte das Königshaus einen Post auf Instagram, auf dem Elizabeth und Philip eine Karte in den Händen halten, auf der eine kunterbunte 73 zu sehen ist. Kate (38) und William (38) erklärten dazu ihrerseits auf Social Media, dass ihre Kinder George (7), Charlotte (5) und Louis (2) den postalischen Gruß verziert haben. Auch von Prinz Charles (72) und Camilla (73) gab es bereits einen Post: "Wir wünschen der Queen und dem Herzog von Edinburgh einen glücklichen Hochzeitstag!"

Getty Images Queen Elizabeth II. und Prinz Philip im Mai 2018 in Windsor

Getty Images Queen Elizabeth II. im Oktober 2020

Chris Jackson/Getty Images Queen Elizabeth II. und Prinz Philip in London im November 2020

