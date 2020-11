Die Hochzeitsfotos von Queen Elizabeth II. (94) und Prinz Philip (99) beweisen: Etwas Besonderes waren die royalen Liebesspektakel schon vor über sieben Jahrzehnten! Am 20. November 1947 gaben sich das spätere britische Oberhaupt und der Prinzgemahl in London das Jawort – heute feiern die beiden also bereits ihren 73. Hochzeitstag. Anlass genug, um noch einmal zurückzuschauen: In diesem floralen Kleid inklusive XXL-Schleier heiratete die damals 21-jährige Elizabeth ihren Philip!

Genau wie Herzogin Kate (38) und Prinz William (38) 64 Jahre später, gaben sich die Queen und Philip in der Westminster Abbey das Jawort vor 1.900 geladenen Gästen. Die edle Brautrobe wurde seinerzeit vom Hofdesigner Sir Norman Hartnell entworfen und erst drei Monate vor der Hochzeit abgesegnet. Das Einzigartige an dem Kleid: Es wurde mit Kristallen und insgesamt 10.000 Perlen verziert. Es bestach zudem durch einen bodenlangen Rock und lange Ärmel – immerhin heirateten die beiden im November. Abgerundet wurde der Hochzeits-Look durch einen zarten, meterlangen Schleier. Der damals 26 Jahre alte Bräutigam trug ganz standesgemäß eine Uniform.

Auch das Diadem, das die Queen an ihrem Hochzeitstag trug, hat eine bewegte Geschichte: Im Jahr 1919 ließ Queen Mary eine ihrer Halsketten in ein Diadem mit 47 spitz zulaufenden Stäben umarbeiten. Kurz bevor Elizabeth den Gang zum Altar entlangschreiten wollte, sei es zerbrochen, wie Vogue berichtete. Ein Hofjuwelier habe es in letzter Sekunde repariert. Prinzessin Anne (70) setzte es bei ihrer Hochzeit mit Mark Phillips ebenfalls auf, und auch Prinzessin Beatrice (32) entschied sich für den prunkvollen Kopfschmuck anlässlich ihrer Heirat im vergangenen Sommer.

Queen Elizabeth II. und ihr Mann Prinz Philip bei ihrer Hochzeit in London im November 1947

Queen Elizabeth II. und Prinz Philip am Tag ihrer Hochzeit am 20. November 1947

Prinzessin Beatrice und Edoardo Mapelli Mozzi im Juli 2020 in Windsor

