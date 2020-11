Cheyenne Ochsenknecht (20) spricht offen über ihre dunkle Vergangenheit! Für die Tochter von Uwe (64) und Natascha Ochsenknecht (56) könnte die Zeit gerade wohl kaum schöner sein: Die 20-Jährige und ihr Freund werden zum ersten Mal Eltern – und Cheyenne ist sogar schon im sechsten Monat schwanger. So glücklich wie heute war die Blondine aber nicht immer. Erst im vergangenen Jahr enthüllte sie, dass sie vor einigen Jahren Suizidgedanken plagten. Was damals genau vorgefallen war, erzählt sie aber erst jetzt: Sie sei früher schlimm gemobbt worden.

"Natürlich gab es immer Beleidigungen von Mitschülern, die ich bekommen habe oder blöde Sprüche: 'Du hast eine gute Note geschrieben und ich nicht, Streber'", verrät das Model gegenüber RTL. Ein Mitschüler blieb ihr aber besonders in Erinnerung: Ein Junge aus dem Heim. "[Er] kam aus nicht so guten familiären Verhältnissen und musste das anscheinend nach außen tragen, seine ganzen Mitschüler mobben und ärgern. Ich war das Mobbing-Opfer Number one." Cheyenne sei von ihm sogar bespuckt und geschlagen worden.

Mit ihrem Schulabschluss endeten zwar die Mobbingattacken der Mitschüler, nicht aber die Anfeindungen fremder Menschen im Internet – schließlich muss Cheyenne sich als Tochter berühmter Eltern einiges anhören. Sogar Mord- und Vergewaltigungsandrohungen bekam sie bereits. "Es gab Momente, wo ich Selbstmordgedanken hatte. Das ist auch verständlich.", erzählt die werdende Mutter, die mit ihrem neuen Buch "Ich bekam Morddrohungen!" anderen Betroffenen Mut machen möchte.

Sind Sie selbst depressiv oder haben Sie Selbstmord-Gedanken? Dann kontaktieren Sie bitte umgehend die Telefonseelsorge (www.telefonseelsorge.de). Unter der kostenlosen Hotline 0800-1110111 oder 0800-1110222 erhalten Sie anonym und rund um die Uhr Hilfe von Beratern, die Auswege aus schwierigen Situationen aufzeigen können.

Getty Images Cheyenne Ochsenknecht, Model

Getty Images Natascha Ochsenknecht und ihre Tochter Cheyenne in Berlin, 2015

Instagram / cheyennesavannah Cheyenne Ochsenknecht, Model



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de