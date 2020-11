Ab dem 27. November wird es bei Sat.1 musikalisch! Dann startet nämlich die neue Gesangsshow Pretty in Plüsch. Und die Kandidaten, die ihr Talent unter Beweis stellen wollen, sind keine Profis. Für die meisten ist es tatsächlich das erste Mal, dass sie vor Publikum und einer Jury performen. Und auch wenn Michelle Hunziker (43) die Show nur moderiert, will sie trotzdem das eine oder andere Ständchen zum Besten geben.

"Es ist ja eine große Party und da müssen alle singen und deshalb singe ich auch mit", erklärte die gebürtige Schweizerin bei einer Pressekonferenz, an der auch Promiflash teilgenommen hat. Allerdings habe sie da eher an die Opening-Songs der jeweiligen Folgen gedacht. "Denn der Fokus liegt natürlich auf unseren Kandidaten und Puppen", betonte die 43-Jährige.

Was viele vermutlich nicht wissen: Michelle hat bereits live im Fernsehen gesungen. 2019 trat sie in der Weihnachtsshow von Schlagerstar Helene Fischer (36) auf. Im Duett sangen die beiden Frauen damals "Fall On Me" von Andrea Bocelli (62). Wusstet ihr, dass Michelle musikalisches Talent hat? Stimmt ab!

"Pretty in Plüsch – die schrägste Gesangsshow Deutschlands" ab Freitag, 27. November 2020, um 20:15 Uhr live in SAT.1 und auf Joyn

SAT.1/Julian Essink Die "Pretty in Plüsch"-Stars 2020

© SAT.1/Julian Essink "Pretty in Plüsch"-Moderatorin Michelle Hunziker

Getty Images Helene Fischer, Sängerin

