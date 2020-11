Schwanger-Schock bei Berlin - Tag & Nacht! Nach einem betrunkenen One-Night-Stand mit Connor (Jakob Grün, 22), dem Sohn ihres Boyfriends Mike (Filip Nikolic, 34), ist Kim (Nathalie Bleicher-Woth, 24) ganz überraschend in anderen Umständen. Sie scheint an der Situation zu verzweifeln und weiß nicht, was sie machen soll. Im Promiflash-Interview sprach nun Darstellerin Nathalie selbst über die Schwangerschaft ihrer Serienfigur und verriet, was sie davon hält.

An sich ist in Nathalies Augen eine Schwangerschaft etwas sehr Schönes. "Aber in der Situation, in der Kim schwanger geworden ist, ist das natürlich was Schreckliches", erklärte die "Du bist schön"-Interpretin im Gespräch mit Promiflash. Die Berlinerin könne sich auch nicht vorstellen, dass Kim schon bereit ist für ein Kind. Sie sei eher in der eigenen Verhaltensweise noch sehr kindlich.

In den nächsten Tagen wird sich zeigen, wie Kim mit der Situation umgehen wird. Bislang hat sie Mike die Nummer nämlich noch nicht gebeichtet. Die Zuschauer fragen sich sicher, ob ihre Liebe dies überstehen wird. Kim dachte schließlich auch, dass sie getrennt waren, als das passierte. Vielleicht kann Mike ihr diesen Fehler ja noch einmal verzeihen.

Instagram / nathalie_bw Nathalie Bleicher-Woth, TV-Star

RTL2 Nathalie Bleicher-Woth als Kim bei "Berlin - Tag & Nacht"

Instagram / nathalie_bw BTN-Star Nahalie Bleicher-Woth

