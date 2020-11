Ludwig Hummels (2) kommt wohl ganz nach seinem Vater! Gerade kämpft Cathy Hummels (32) um den Sieg bei Schlag den Star. Gegen Stefanie Hertel (41) muss sie in verschiedenen Spielen zeigen, was sie so drauf hat. In der neunten Runde stand das Zorbing-Duell an. Auf dem Rasen mussten die beiden sich in den XL-Kugeln über den Rasen bewegen. Auf dem Weg zum Spielfeld kam da auch – wegen der Parallelen – das Thema Fußball auf. Und da plauderte die Moderatorin glatt mal aus: Ihr Sohnemann hat bereits eine große Leidenschaft für den Teamsport entwickelt – und will in die Fußstapfen seines Papas treten!

"Spielt ihr zu Hause auch ab und zu Fußball?", startete Moderator Elton (49) den Smalltalk mit den beiden Damen. Etwas, das Cathy verneinen musste – trotz Fußballer-Gatte Mats Hummels (31)! Lediglich schieße sie mal ihrem Sohn Ludwig ein paar Bälle zu. "Er will auch wie Papa Fußballer werden. Er macht das auch echt gut. Wir haben heute noch mal ein bisschen gespielt, aber sonst jetzt eher nicht", plauderte die 32-Jährige aus dem Nähkästchen.

Mats konnte seiner Frau übrigens an diesem Abend nicht zur Seite stehen. Der Grund: Er selbst musste für den BVB den Sieg gegen Hertha BSC einspielen. Tatsächlich konnte sich der Dortmunder Verein gegen die Berliner mit 5:2 durchsetzen. Für Cathy, die von dem Ergebnis von Elton erfuhr, ein Ansporn für ihre eigene Leistung: "Echt? Da muss ich ja jetzt hier mal nachziehen", lautete ihre Reaktion.

