Wie steht es um Olivia Laureas Liebesleben? Bei Ex on the Beach hatte es zwischen der Berlinerin und dem Are You the One?-Teilnehmer Ferhat (28) allem Anschein nach gefunkt. Doch als die Beauty die Villa verlassen musste, vergnügte der sich lieber mit Neuzugang Betty. Die Vorwürfe, dass er sich zu schnell neu orientiert hätte, ließ Ferhat aber nicht auf sich sitzen. Er behauptete, dass Olivia sowieso auf seinen Konkurrenten Paul Röder stehen würde. Doch ist an den Liebesspekulationen etwas dran? Olivia verrät Promiflash, ob zwischen ihr und Paul was läuft.

"Zwischen mir und Paul ist nie etwas gelaufen und wird es auch nicht in der Zukunft. Nach der Show habe ich ihn nicht mehr gesehen. Das ist eine dreckige Lüge von Ferhat, um sein ekelhaftes Verhalten zu rechtfertigen", stellt die Musikerin im Gespräch mit Promiflash klar. Genau aus dem Grund, dass der 28-Jährige mittlerweile sein wahres Gesicht gezeigt hätte, ist Olivia wohl auch nicht besonders traurig, dass sie vorzeitig aus dem Format ausgeschieden ist. "Es war mir klar, dass der Tag kommen würde, das ist Teil der Show", erklärt sie – und fügt hinzu, dass sie aber gerne noch etwas mehr Zeit mit den Menschen verbracht hätte, die ihr ans Herz gewachsen sind.

Auch zu Ferhat hat Olivia mittlerweile keinen Kontakt mehr, wie sie betont. Im Nachhinein betrachtet, hätte sie sich wohl lieber gar nicht erst auf den TV-Star eingelassen. "Mein Herz hat mich da schon die ganze Zeit davor gewarnt, beziehungsweise mein Bauchgefühl", meinte sie in ihrer Instagram-Story.

"Ex on the Beach", seit dem 1. September auf TVNOW und dem 15. September um 23:05 Uhr bei RTL.

