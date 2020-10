Warum hat Paul Röder seine Nase in anderer Leute Angelegenheiten gesteckt? Eigentlich hat der Berliner bei Ex on the Beach schon genug eigenes Drama: Nachdem Walentina Doronina ihn bereits in die Friendzone gesteckt hatte, gab auch Jacqueline Siemsen ihm einen Korb. Viel wichtiger als die eigene Gefühlswelt war dem 33-Jährigen jedoch das Wohlbefinden von Olivia Laurea. Er vermutete, dass deren Flirt Ferhat (28) mit ihren Gefühlen spiele. Im Gespräch mit Promiflash erklärt Paul jetzt, warum er sich in die Beziehung der beiden eingemischt hat.

"Warum ich mich da überhaupt auf diese Art eingemischt habe? Weil ich mit Olivia schon aus Berlin ganz gut befreundet bin und ich Ferhat gegenüber zu keiner Loyalität verpflichtet bin", rechtfertigt der TV-Single sein Verhalten im Gespräch mit Promiflash. Weil der Are You the One-Teilnehmer seiner Meinung nach nicht mit offenen Karten spiele, habe er die Rothaarige schützen wollen. "Ferhat hat mir noch zwei Tage, bevor er auf Big Love mit Olivia gemacht hat, gesagt, dass sie ganz klar keine Option für ihn ist. Asozial wäre sie und überhaupt nicht sein Typ", erinnert er sich an ein Gespräch mit dem 27-Jährigen zurück.

Und was sagt der Kölner selbst dazu? "Paul sollte sich erst selber an seiner Nase packen, wie oft fragte er andere Leute und mich, was er machen soll, damit er bei den Zuschauern gut ankommt", ärgert er sich. Er habe zudem mitbekommen, dass sich Olivia und Paul nach der Show daten wollen. Dass die Tänzerin an ihm gezweifelt habe, könne Ferhat nicht nachvollziehen. Olivia hingegen ist froh über Pauls Warnung: "Er hat mich damit aufgeweckt und meine rosarote Blase zum Platzen gebracht." Das sei, im Nachhinein betrachtet, wichtig gewesen.

"Ex on the Beach", seit dem 1. September auf TVNOW und dem 15. September um 23:05 Uhr bei RTL.

