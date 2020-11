Dieser Clip ist ein absoluter Hingucker! Lil Nas X scheut sich nicht davor, immer wieder mit gewagten Outfits zu überraschen. In der Vergangenheit präsentierte sich der Country-Rapper schon mehrfach in ausgefallenen Cowboy-Looks bei verschiedenen Awardshows und Events. Mit seinem neuen Musikvideo setzt der "Old Town Road"-Interpret styletechnisch nun aber noch eins drauf – Lil Nas X performt darin als futuristischer Weihnachtsmann in aufsehenerregenden Outfits und spacigen Kulissen!

In dem aufwendig produzierten Video für seine neue Single "Holiday" ist der 21-Jährige kaum noch zu erkennen. Als extravaganter Santa Claus tanzt er darin neben Robotern in einer Art Raumschiff, das sich in einer polaren Eiskulisse befindet. Der Grammy-Preisträger setzt dabei nicht auf die klassische Darstellung des Weihnachtsmannes mit rotem Samtanzug – seine Version wirkt eher wie ein skurriler Eiskönig! Immer wieder tritt er in Kostümen auf, die aus silbernen Stoffen bestehen, sein Haar und sein Bart wirken wie eingefroren. Zudem tritt der Rapstar auch in einem technisch anmutenden Androiden-Look und als weißlich schimmerndes Elfen-Wesen mit außergewöhnlicher Perücke und Röckchen auf.

Bereits der Teaser zu "Holiday" verspricht viel: Während Pferde darin plötzlich zu Rentieren werden, verwandelt sich der Sänger vom Cowboy zum Weihnachtsmann. Ein absolutes Highlight ist der Gastauftritt von Michael J. Fox (59)! "Was auch immer du tust, Nas – geh nicht zu 2020!", gibt die ebenfalls als Westernheld verkleidete Schauspiellegende dem Musiker darin mit auf den Weg – eine Anspielung auf Michaels Kult-Zeitreise-Film "Zurück in die Zukunft".

Getty Images Lil Nas X bei den Grammy Awards 2020

Instagram / lilnasx Lil Nas X im November 2020

Getty Images Michael J. Fox, Schauspieler

