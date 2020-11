Julia Schulze alias Julita (21) wagt sich in die Musikbranche! Die süße YouTuberin machte in den vergangenen Jahren besonders mit ihrem Alltag als junge Mutter auf sich aufmerksam: Mit nur 21 Jahren ist die gebürtige Hamburgerin bereits zweifache Mama und teilt ihre Zeit mit ihrem Schatz Florian und ihrer kleinen Familie – inklusive Höhen und Tiefen – im Netz. Jetzt probiert Julia aber etwas für sie ganz Neues aus: Sie hat einen Coversong eingesungen und veröffentlicht!

Im Rahmen des Interview-Formats Ferrum Sessions präsentierte die Influencerin am Freitag ihre Version des 80er-Jahre-Klassikers "Ohne Dich" von der Band Münchener Freiheit. Im Promiflash-Interview enthüllte Julia, was dieses Lied für sie bedeutet: "Mit dem Song verbinde ich sehr viel, das ist nämlich DAS Lieblingslied meiner Eltern. [...] Der Text passt außerdem auch sehr gut zu meinem jetzigen Leben und zu meiner Beziehung mit Florian!" Obwohl Julia schon immer gern gesungen habe, sei es eine große Überwindung gewesen, ins Tonstudio zu gehen – denn zuvor habe sie nicht mal vor ihrer Familie gesungen! "Von daher war es also eine krasse Hemmschwelle, die ich jetzt endlich durchbrochen habe!", schilderte die Mommy-Bloggerin.

Nicht nur bei ihren Fans kommt das Cover von Julia gut an – auch die Bandmitglieder der Münchener Freiheit sind begeistert von ihrer Interpretation: "Großes Kompliment an dich! Wir haben dich bewundert!", loben sie die Sängerin in einem Pressevideo von Ever Ever Music.

Florian Thiele und Julia Schulze mit ihren Kindern Mila und Leo

Julita im September 2019

YouTuberin Julia Schulze, bekannt als Julita

