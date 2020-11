Will Jennifer Lange (27) ihren Ex womöglich ein bisschen eifersüchtig machen? Erst vergangenes Wochenende machte die einstige Bachelor-Siegerin ihre Trennung von Rosenverteiler Andrej Mangold (33) publik: Nach der Ausstrahlung ihrer umstrittenen Teilnahme an Das Sommerhaus der Stars sind die beiden nun offiziell kein Paar mehr. Mit dem Liebes-Aus scheint es der Bremerin aber ganz gut zu gehen: Jenny zeigt sich jetzt bei einem superheißen Tanz mit einem fremden Mann!

Auf ihrem Instagram-Profil teil die Zumba-Trainerin am Samstag ein Video, das sie beim Bachata-Training zeigt: In den Armen eines unbekannten, aber ziemlich attraktiven Mannes schwingt die Brünette ihre Hüften – und schaut dem Tänzer tief in die Augen. Zu dem Clip erklärt die 27-Jährige: "Wir haben unser Bestes gegeben und waren wie immer mit vollem Herzen dabei!" Ihre Fans zeigen sich zwar begeistert von Jennys Können – jedoch teilweise auch etwas irritiert: "Will sie jetzt den Andrej eifersüchtig machen?", fragt beispielsweise ein Follower.

Jenny selbst löst die Spekulationen jedoch schnell in Luft auf: In ihrer Story erklärt die Rosen-Beauty nämlich, dass es sich bei dem heißen Unbekannten nur um ihren neuen Tanzpartner Jonas Billstein handelt. Der 29-Jährige ist eigentlich Mixed-Martial-Arts-Kämpfer – tanzt jedoch auch leidenschaftlich gern.

Anzeige

Instagram / agentlange Jenny Lange mit ihrem Tanzpartner

Anzeige

Instagram / agentlange Jennifer Lange, im November 2020

Anzeige

Instagram / agentlange Jonas Billstein und Jennifer Lange

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de