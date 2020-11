Hat Henrik Stoltenberg jetzt also seine Miss Right gefunden? Seit Love Island findet das Liebesleben des Personal Trainers in der Öffentlichkeit statt: Das Format verließ er noch mit Sandra Janina – vor Kurzem war jedoch Schluss und Henrik machte sich anschließend in einer Parodie über seine Ex lustig. In dem Video wirkte damals auch Paulina Ljubas (23) mit, mit der er seit Neuestem ganz offiziell liiert ist. Offenbar meint es der Kuppelshow-Kandidat mit ihr jetzt richtig ernst: Das Traum-Duo zeigte sich herumalbernd im Netz!

In ihrer Instagram-Story präsentierte sich die Köln 50667-Darstellerin bei ihrer Lieblingsbeschäftigung: Sie führte ihren Followern ein paar Kraftübungen vor – die machte sie aber nicht allein: Ihr Liebster bot ihr dabei Unterstützung an. Während die beiden erst über Widerstandsbänder diskutierten, boten sie anschließend eine wahre Fitness-Show. Die Blondine nahm den Politiker-Enkel Huckepack und führte Kniebeugen durch. Und dabei schien zumindest Henrik mächtig Spaß zu haben: Lachend feuerte er die Kölnerin an.

Vergangenen Dienstag bestätigte Henrik gegenüber Bild die Beziehung zu Paulina. Die beiden würden sich aktuell kennenlernen und schauen, wohin das Ganze führt. Er sei aber durchaus an etwas Festem interessiert: "Meine wilden Jahre sind vorbei", machte er deutlich.

Anzeige

Instagram / paulina_ljubas Henrik Stoltenberg und Paulina Ljubas im November 2020

Anzeige

Instagram / henrik_stoltenberg Henrik Stoltenberg, "Love Island"-Kandidat 2020

Anzeige

Instagram / sandra_janina_ Henrik Stoltenberg und Sandra Janina, Oktober 2020

Anzeige

Was haltet ihr von den Aufnahmen? Voll lustig! Unnötig. Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de