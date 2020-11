Sie ahnte es bereits! Ende Juli erblickte die zweite Tochter von Sarah (29) und Dominic Harrison (29) das Licht der Welt. Auf den ersten Fotos verzückte die Kleine die Fans ihrer Eltern mit ihrem dichten, schwarzen Haarschopf. Doch werden die Haare des jüngsten Familienmitgliedes wirklich so bleiben? Mama Sarah ist sich da nicht so sicher: Sie nimmt an, dass Kyla wie Schwester Mia Rose (2) eventuell eine Blondine wird.

"Ich glaube, sie bekommt Locken oder blonde Haare", teilt die YouTuberin ihre Gedanken nun mit ihren Followern in ihrer Instagram-Story. Tatsächlich scheint das gar nicht mal so abwegig zu sein. Kyla verliert aktuell fast alle ihre Haare und dem einen oder anderen aufmerksamen Fan dürfte das bekannt vorkommen. Auch Mia war mit einer dunklen Mähne geboren worden – wenige Monate nach ihrer Geburt fiel ihr diese jedoch aus. Die Haare sind natürlich nachgewachsen und erstrahlen jetzt in einem goldigen Blondton.

Schon seit einigen Wochen rätselt Sarah, ob sich dieser Prozess wiederholen wird. Außerdem ist sie schon richtig gespannt darauf, welche Augenfarbe die Kleine bekommt. Während Mia rehbraune Augen hat, erstrahlten Kylas bis vor Kurzem in einem kräftigen Blau. Allerdings kann sich die Augenfarbe von Babys noch weit über den ersten Geburtstag hinaus verändern.

Instagram / sarah.harrison.official Sarah Harrison mit ihrer Tochter Kyla

Instagram / sarah.harrison.official Sarah Harrison und ihre beiden Töchter Mia Rose und Kyla in München im Oktober 2020

Instagram / sarah.harrison.official Sarah Harrison mit ihren Töchtern Mia und Kyla

