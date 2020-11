Die Siegerin des Damen-Duells steht fest! Am Samstagabend war es wieder so weit: Schlag den Star ging in eine neue Runde. Dieses Mal traten Cathy Hummels (32) und Stefanie Hertel (41) in den verschiedensten Spielen gegeneinander an. In Wissens-, Geschicklichkeits- und Sport-Games lieferten sich die beiden einen spannenden Wettkampf. Letztendlich konnte aber nur eine der Promi-Frauen den Triumph an Land ziehen: Stefanie durfte am Ende jubeln!

Es war lange ein knappes Höschen: In Runde elf waren die beiden Ladys noch mit 33:33 gleichauf. Letztendlich mussten die beiden noch vier weitere Runden durchziehen – bis das Endergebnis dann nach dem Spiel "Flaschen aufstellen" feststand. Mit 45:75 konnte Stefanie die Gameshow für sich entscheiden.

Der Gewinnerin hat am Abend besonders ein Spiel gefallen: Bei "Müllabfuhr" schlüpften die Konkurrentinnen in die typische, knallorangene Arbeitskleidung und mussten mit einem Dienst-LKW möglichst schnell Mülltonnen entleeren und anschließend den Wagen über die Ziellinie befördern. Letztendlich war Cathy hier die bessere "Müllabfuhr"-Frau.

ProSieben/Steffen Z Wolff Stefanie Hertel und Cathy Hummels, Kandidaten bei "Schlag den Star"

Instagram / cathyhummels Cathy Hummels im November 2020

Instagram / stefanie.hertel Stefanie Hertel, Sängerin

