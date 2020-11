Haben Cathy Hummels (32) und Stefanie Hertel (41) eine neue Leidenschaft für sich entdeckt? Bei Schlag den Star liefern sich die beiden Promi-Damen gerade ein Battle in Sport-, Geschicklichkeits- und Wissensspielen. In Runde drei stand nun das Game "Müllabfuhr" an – in passender Müll-Frau-Kleidung sollten die Ladys Mülltonnen in einen LKW laden und anschließend möglichst schnell über die Ziellinie fahren. Und wer hätte das gedacht? Cathy und Stefanie kamen aus dem Schwärmen über das Mini-Praktikum bei der Müllabfuhr nicht mehr heraus!

Letztendlich schien Cathy mehr Talent in Sachen Müllabfuhr-Tätigkeiten zu beweisen und konnte die Challenge für sich entscheiden. Aber darauf kam es den beiden Frauen offenbar gar nicht so sehr an: Nach dem Spiel hatten sie ein breites Grinsen im Gesicht. Verliererin Stefanie schwärmte nach der ersten Runde: "Ich find das wirklich lustig. Das hätte ich mir in meinen kühnsten Träumen nicht vorstellen können, dass ich mal Müllwagen fahren darf", lautete ihr Fazit trotz Niederlage.

Auch Cathy freute sich wie ein Flummi über ihre neu gesammelte Berufserfahrung. "Mein Sohn wäre begeistert. Vielleicht ist er noch wach... Wenn der sieht, dass Mama so ein Müllauto fährt, das ist das Größte für ihn", berichtete die Mutter von Ludwig Hummels (2) mit einem Strahlen.

Instagram / cathyhummels Moderatorin Cathy Hummels

Instagram / cathyhummels Cathy Hummels und ihr Sohn Ludwig im September 2020

Getty Images Stefanie Hertel

