Wenn das mal nicht herzerwärmende Geburtstagsgrüße sind! Die ehemalige Wrestlerin Nikki Bella (37) und der Profitänzer Artem Chigvintsev (38) lernten sich 2017 bei Dancing with the Stars kennen – heute sind sie verlobt und stolze Eltern des kleinen Matteo. Nun wurde Nikki 37 Jahre alt – zu diesem Anlass ergriff ihr Schatz die Chance, der Liebe seines Lebens eine ganz besondere Liebeserklärung zu machen!

Auf Instagram teilt Artem ein vertrautes Selfie von ihm und Nikki – als Betitelung richtet er besonders liebevolle Worte an seine Traumfrau: "Ich möchte meiner schönen und definitiv besseren anderen Hälfte den glücklichsten Geburtstag wünschen. Du bist mein Fels, du bist absolut unglaublich als Mutter von Matteo und ich bin so glücklich, dich zu haben", verkündet der Muskelmann. Abschließend stellt er klar, wie sehr er seine Nikki vermissen würde.

Aktuell ist das Paar nämlich getrennt – da Artem zum Profi-Cast der aktuellen Dancing with the Stars-Staffel gehört, können die Liebenden im Moment nicht beieinander sein. Aus dem Grund würden die beiden sogar überlegen, eine Paartherapie zu machen, wie Nikki vor Kurzem US Weekly berichtete.

Anzeige

Instagram / thenikkibella Nikki Bella mit ihrem Sohn Matteo

Anzeige

Instagram / thenikkibella Artem Chigvintsev und Nikki Bella im Oktober 2020

Anzeige

Instagram / theartemc Nikki Bella und Artem Chigvintsev mit ihrem Sohn Matteo, September 2020

Anzeige

Wie findet ihr die süßen Geburtstagsgrüße? Wunderbar! Ich schmelze... Nicht mein Fall. Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de