Lana Del Rey (35) gibt private Einblicke in ihre Vergangenheit! Die US-amerikanische Sängerin begeistert mit ihrer sanft-melancholischen Stimme und ihrem unverkennbaren Look seit Jahren Millionen von Musikliebhabern. Dabei dürften sich einige Fans gefragt haben, wie die "Video Games"-Interpretin eigentlich als Kind ausgesehen hatte. Jetzt gibt es die Antwort – und zwar von der Indie-Ikone höchstpersönlich: Lana teilte süße Kinderbilder von sich und ihrer Schwester Chuck in den sozialen Medien!

Anlässlich Chucks Geburtstag postete Lana einige Bilder aus Kindertagen auf ihrem Instagram-Profil: Egal, ob auf einem sommerlichen Schnappschuss am Meer oder einem winterlichen Foto in bunten Schneeanzügen – die Geschwister zeigen auf den Aufnahmen, dass sie schon damals unzertrennlich waren. Dabei sieht die kleine Lana – die heutzutage über toxische Beziehungen und ihre Liebe zu älteren Männern singt – auf den alten Bildern noch ganz unschuldig aus.

Diese niedlichen Kinderfotos fanden großen Zuspruch bei der Community der 35-Jährigen. "Ihr bringt mein Herz zum Schmelzen" oder auch "Ihr wart so süß", lautete der allgemeine Tenor auf der Fotoplattform. Und auch der eingefleischte Lana-Fan Riccardo Simonetti (27) zeigte sich hellauf begeistert. "Himmlisch", schwärmte der deutsche Influencer in der Kommentarspalte seines Idols.

Instagram / lanadelrey Lana Del Rey mit ihrer Schwester Chuck Grant

Instagram / lanadelrey Lana Del Rey (rechts) mit ihrer Schwester Chuck Grant

Instagram / lanadelrey Lana Del Rey mit ihrer Schwester Chuck Grant

