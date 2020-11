Große Gefühle zum Abschluss der Hofwoche: Der Bauer sucht Frau-Kandidat Lutz hat seiner Liebesanwärterin Steffi bereits einen Heiratsantrag gemacht! Nach nur wenigen gemeinsamen Tagen sind sich die zwei Schottland-Fans ihrer Gefühle bereits so sicher, dass sie Zukunftspläne schmieden und sich am liebsten in Edinburgh das Jawort geben wollen. Eine märchenhafte Liebesgeschichte mit krönendem Happy End – Ex-Hofdame Christa (44) ist noch immer ganz ergriffen!

"Bei Lutz und Steffi war das von Anfang an zu sehen: Liebe auf den ersten Blick", erklärt die Ex von Bauer Klaus Jürgen auf Nachfrage von Promiflash und verrät: "Ich war zu Tränen gerührt, als Lutz der Steffi so einen schönen Heiratsantrag in so einer romantischen Atmosphäre mit Lagerfeuer gemacht hat." Dass der Rinderzüchter so früh um die Hand der Erzieherin angehalten hatte, findet Christa keinesfalls überstürzt: "Ab einem gewissen Alter sollte man wissen, was man will." Bei Lutz und Steffi ist sich die Bayerin sicher, dass eine schöne Zukunft vor ihnen liege.

Warum Christa überzeugt ist, dass Amors Pfeil hier ins Schwarze getroffen hat? "Sie haben ähnliche Interessen, passen optisch und vom Charakter super zusammen, die Schmetterlinge fliegen und das Herz sagt ja", erklärt sie. Zwar gebe es natürlich nie eine Garantie, dass eine Verbindung für die Ewigkeit bestimmt ist: "Aber ich wünsche den beiden alles Glück dieser Welt", gratuliert Christa dem Paar abschließend.

Alle Infos und Folgen von "Bauer sucht Frau" findet ihr bei TVNOW.

Anzeige

TVNOW Steffi und Bauer Lutz, "Bauer sucht Frau"-Paar

Anzeige

Instagram / christa_haberl Christa Haberl im Juli 2020

Anzeige

TVNOW / Stefan Gregorowius Steffi und Lutz, "Bauer sucht Frau"-Teilnehmer 2020

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de