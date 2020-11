Machine Gun Kelly (30) und Megan Fox (34) machen es offiziell. Nach der Trennung von Brian Austin Green (47) hat die Schauspielerin einen neuen Mann an ihrer Seite: Seit wenigen Monaten geht sie mit dem Sänger gemeinsam durchs Leben. Die Turteltauben halten ihre Beziehung weitgehend privat und auch mit Pärchen-Bildern im Netz halten sie sich zurück. Jetzt zeigten sich die beiden zum ersten Mal zusammen auf einem roten Teppich und gaben dort ihr Debüt als Paar.

Am vergangenen Sonntag fanden die diesjährigen American Music Awards in Los Angeles statt. Unter anderem gehörten auch die Transformers-Darstellerin und der 30-Jährige zu den Gästen bei der Preisverleihung – das Paar tauchte selbstverständlich gemeinsam auf dem Red Carpet auf. Bilder zeigen Megans bezauberndes und schlichtes jadefarbenes Satin-Outfit: Sie trug ein asymmetrisch gewickeltes Oberteil mit einem dazu passenden hautengen, hohen Rock. Ihr Liebster hatte sich in eine weiße Pump-Hose und eine weiße Jacke gekleidet, die bis zum Bauchnabel ausgeschnitten war und seine tätowierte Brust freilegte.

Dass es bei den beiden ziemlich ernst wird, macht nicht nur die Tatsache deutlich, dass MGK schon Megans Kinder kennenlernen durfte. Sie seien unzertrennlich und stark miteinander verbunden, verriet ein Insider gegenüber Us Weekly. Bei den beiden würde die Chemie einfach stimmen. "Und sie wirken so, als würden sie die Dinge demnächst auch auf ein anderes Level heben wollen", erklärte die Quelle weiter.

Megan Fox und Machine Gun Kelly

Machine Gun Kelly und Megan Fox

Die Schauspielerin Megan Fox mit ihrem Freund Machine Gun Kelly

