Herziges Update aus Motsi Mabuses (39) Privatleben! Nachdem Bilder ihrer kleinen Tochter ohnehin schon immer eine echte Rarität waren, verkündete die Let's Dance-Moderatorin im Oktober, dass sie ihren Nachwuchs ab sofort gar nicht mehr im Netz zeigen wolle. Auch Fotos von oder mit ihrem Mann Evgenij Voznyuk waren in letzter Zeit eine absolute Seltenheit auf ihren Social-Media-Profilen. Doch jetzt veröffentlichte Motsi endlich mal wieder einen Schnapsschuss mit Evgenij!

Via Instagram teilte die Frohnatur ein zauberhaftes Selfie mit ihrem Partner: Evgenij kuschelt sich mit seinem Gesicht an das von Motsi – wohl der Grund für ihr überglücklichen Strahlen auf dem Bild. Zwischen den Eheleuten scheint es wirklich bestens zu laufen! So schwärmte die 39-Jährige auch in der Bildunterschrift: "Bin im Homeoffice und arbeite viel. [...] Was ich am meisten daran liebe, zu Hause zu sein, ist, mit wem ich es mir teile."

Evgenij und Motsi sind inzwischen seit drei Jahren verheiratet. Anlässlich ihres dritten Hochzeitstages im Juni hatte die Tanztrainerin ein Video ihrer Vermählung auf Instagram gepostet. Dazu schrieb sie: "Es gibt kein Heilmittel gegen die Liebe, außer mehr zu lieben. Alles Gute zum Hochzeitstag, Herr Evgenij Voznyuk."

Getty Images Motsi Mabuse und Evgenij Voznyuk, 2020

Gulotta, Francesco / ActionPress Motsi Mabuse und Evgenij Voznyuk im April 2018

Getty Images Evgenij Voznyuk und Motsi Mabuse beim "Let's Dance"-Finale 2019

