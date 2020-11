Sie schwelgt im totalen Mamaglück! Gigi Hadids (25) Leben hat sich um 180 Grad gedreht: Das Model ist seit wenigen Monaten Mutter einer kleinen Tochter. Sonderlich viel gibt die große Schwester von Bella Hadid (24) ihren Fans über ihren neuen Alltag als frischgebackene Mutter seitdem nicht preis – doch nun macht die Beauty eine Ausnahme: Gigi veröffentlicht niedliche Schnappschüsse von sich und ihrer Maus!

Auf ihrer Instagram-Seite gibt die 25-Jährige seltene Einblicke in ihr neues Leben. In einer Fotoreihe posiert die Blondine das erste Mal mit ihrem Baby für die Kamera. "Eine ganz neue Art der Beschäftigung und Müdigkeit", schreibt Gigi zu ihrem Beitrag und verrät, womit sie ihr Wochenende verbracht hat: "Aber sie ist die Beste, also haben wir ihr zuliebe schon weihnachtlich dekoriert." Dieses Ergebnis kann sich wirklich sehen lassen – denn neben dem Tannenbaum steht auch bereits die andere Weihnachtsdekoration.

Bei Gigi läuft aktuell aber nicht nur mit ihrem Kind alles wie am Schnürchen – auch mit ihrem Freund, Babyvater Zayn Malik (27), ist die Schönheit überaus glücklich. "Zayn und Gigis Beziehung läuft besser denn je!", plauderte ein Insider gegenüber dem Online-Portal US Weekly aus. Beide seien einfach unglaublich dankbar für ihr gemeinsames Familienglück.

Instagram / bellahadid Gigi und Bella Hadid im September 2020

Instagram / gigihadid Gigi Hadid und ihre Tochter, November 2020

Instagram / gigihadid Zayn Malik und Gigi Hadid

