Was schätzt Schauspielerin Paulina Ljubas (23) an ihrem Henrik? Seit Kurzem sind die Köln 50667-Darstellerin und der ehemalige Love Island-Teilnehmer offiziell ein Paar – nachdem es in den letzten Monaten viel Trubel um Henriks vergangene Beziehung gegeben hatte. Da seine Ex Sandra öffentlich mit ihm Schluss gemacht hatte, machte er sich – unter anderem mit Paulina – einen Spaß daraus, Sandras Trennungsvideo zu parodieren. Das kam im Netz nicht wirklich gut an, doch Henrik und Paulina schient es noch mehr zusammengeschweißt zu haben. Jetzt schreibt Paulina auf Social Media, was sie an ihrem neuen Partner schätzt.

In einer Fragerunde auf Instagram wurde der TV-Darstellerin von Fans die Frage gestellt, welche drei Dinge sie an Henrik besonders schätzen würde. Daraufhin antwortete die 23-Jährige: "Er ist mir immer eine Schulter zum Anlehnen. [...]. Er bringt mich jeden Tag zum Lachen, wir können aber genauso miteinander ernst philosophieren oder weinen." Außerdem hätten sie dieselben Vorstellungen vom Leben und bei ihm könne sie so sein, wie sie ist.

Erst kürzlich hatte sich das Paar zusammen in Paulinas Instagram-Story präsentiert und dabei seinen Fans eine richtige Fitness-Show präsentiert: Die 23-Jährige trug Henrik auf dem Rücken und machte Kniebeugen! Der Politiker-Sohn feuerte seine Freundin dabei lachend an.

Anzeige

Instagram / paulina_ljubas Paulina Ljubas, "Köln 50667"-Darstellerin

Anzeige

Instagram / paulina_ljubas Paulina Ljubas im Oktober 2020

Anzeige

Instagram / paulina_ljubas Henrik Stoltenberg und Paulina Ljubas im November 2020

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de