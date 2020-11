Alexander Ludwig (28) wurde 2012 durch den ersten Teil von Die Tribute von Panem einem breiteren Publikum bekannt. Danach folgten Rollen in der erfolgreichen Hirstory-Serie "Vikings" oder zuletzt in "Bad Boys For Life". Doch nicht nur karrieretechnisch läuft es bei dem Kanadier rund – auch in der Liebe hat er seinen persönlichen Jackpot mit Lauren Dear geknackt. Nun überrascht das Paar mit einer süßen Neuigkeit: Alexander und Lauren werden heiraten!

Hier läuten also bald die Hochzeitsglocken! Mit einer niedlichen Fotoreihe verkündete der 28-Jährige seinen Fans diese tolle Nachricht. "Goldlöckchen und Bambi leben glücklich bis ans Ende ihrer Tage", schrieb der Schauspieler zu den Aufnahmen, die einen ersten Blick auf den dicken Klunker der frisch Verlobten gewähren. Und dem fröhlichen Gesichtsausdruck der Braut in spe nach zu urteilen, kann sie ihr Glück kaum fassen.

Seit September ist die Beziehung der beiden offiziell. Seitdem präsentieren sich Alexander und Lauren superverliebt im Netz und teilen immer wieder zuckersüße Pärchenbilder. Kurz vor der brünetten Beauty hatte der Hottie aber noch "Vikings"-Co-Star Kristy Dawn Dinsmore gedatet. Wann diese Beziehung genau in die Brüche gegangen war, ist allerdings unklar.

Getty Images Alexander Ludwig, Schauspieler

Instagram / alexanderludwig Schauspieler Alexander Ludwig und Lauren Dear

Getty Images Alexander Ludwig und Kristy Dinsmore im Januar 2020

